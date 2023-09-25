به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی عرب صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: هر سال در آستانه بازگشایی مدارس جشن عاطفه‌ها با هدف تامین مایحتاج دانش‌آموزان نیازمند برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری جشن عاطفه‌ها در سطح میادین شهر بیرجند در ۱۰ پایگاه منطقه دو برگزار شد، افزود: همچنین این جشن در مدارس منطقه دو شهرستان با توزیع ۲۰ هزار پاکت روز هشتم مهر برگزار و اقلام جمع‌آوری شده بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

خزایی عرب بیان کرد: هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد هستند که از حمایت‌های امداد در زمینه‌های مختلف تحصیلی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس کمیته امداد منطقه دو بیرجند اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی در قالب رزمایش کمک های مومنانه ۴۰۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت این منطقه توزیع شد.

خزایی عرب ادامه داد: ارزش تقریبی این بسته ها ۱۶۰ میلیون تومان بوده که با حمایت‌های خیران، مراکز نیکوکاری و کمک‌های امداد و با حضور مسئولان بین دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع شد.