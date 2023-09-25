به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره کنگره ملی شعر خانواده با عنوان زیر یک سقف همراه با رونمایی از اثر موسیقایی برگزیده کنگره در حوزه هنری برگزار می‌شود.

این مراسم عصر امروز دوشنبه سوم مهر با حضور میلاد عرفانپور، ناصر فیض، محمدمهدی سیار و سید محمدجواد شرافت در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود و اجرای آن را نجم‌الدین شریعتی به عهده دارد. همچنین در این مراسم اثر موسیقایی برگزیده به خوانندگی حسین حقیقی اجرا می‌شود.

مراسم اختتامیه سومین دوره کنگره ملی شعر خانواده با عنوان زیر یک سقف امروز دوشنبه سوم مهر از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ برگزار می‌شود.