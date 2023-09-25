همکاری با جهان اسلام برای ایران اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سالم بن محمد المالک دبیرکل عربستانی سازمان آیسسکو دیدار کرد.

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با تأکید بر اهمیت جایگاه آیسسکو بر علاقه مندی کشورمان برای همکاری بیشتر با این سازمان تأکید کرد و گفت: حوزه دغدغه‌های فرهنگی در جهان اسلام متنوع است و نیاز به رایزنی و گفت و گوی بیشتر بین مقامات کشورهای اسلامی در این زمینه‌ها وجود دارد و آیسسکو می‌تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از نگاه شامل آیسسکو به همه مسلمانان در جهان افزود: همکاری با جهان اسلام و جوامعی که در حوزه فرهنگی دارای دغدغه‌های مشترکی هستند برای جمهوری اسلامی ایران اولویت بوده است.

اسماعیلی با اشاره به سابقه تمدنی و فرهنگی چند هزار ساله کشورمان و نقش ایران در نشر و گسترش فرهنگ اسلامی، بر همکاری مشترک با آیسسکو تأکید و از مدیر کل این سازمان برای سفر به تهران دعوت کرد.

در این دیدار سالم بن محمد المالک دبیرکل عربستانی سازمان آیسسکو نیز با اعلام آمادگی بر سفر به تهران، گفت: ایران در حوزه‌های فرهنگی کشوری غنی است.

وی افزود: ابتدای تأسیس آیسسکو، کشور ایران از کشورهای فعال بوده و کشوری است دارای فرهنگ غنی و در حوزه‌های علمی و فرهنگی و آموزشی قدرتمند است و در توسعه برنامه‌های آیسسکو می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. همچنین ما کارهای زیادی را می‌توانیم با همکاری ایران انجام دهیم.