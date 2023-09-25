به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کردند که نیروهای عشایر سوریه حمله گسترده‌ای را علیه مواضع شبه نظامیان کرد سوریه دموکرات موسوم به «قسد» تحت حمایت آمریکا در منطقه ذیبان واقع در شرق دیرالزور آغاز کرده‌اند.

این منابع تاکید کردند که نیروهای عشایر توانستند کنترل بخشی از منطقه ذیبان را به دست گرفته و تعدادی از تجهیزات نظامی عناصر قسد را منهدم و تعدادی از آنها را به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش، «ابراهیم الهفل» شیخ عشیره العکیدات با انتشار یک پیام صوتی از آغاز نبرد جدید عشایر علیه مهره‌های آمریکا و بسیج عمومی مقابل این عناصر در حومه دیرالزور خبر داد.

نیروهای وابسته به عشیره العکیدات حمله گسترده خود را علیه عناصر قسد آغاز کرده و کنترل بخشی از منطقه ذیبان را به دست گرفتند.

عناصر قسد نیز با تشدید جبهه‌های درگیری منع آمد و شد در این منطقه از الشحیل گرفته تا الباغوز واقع در حومه شرقی دیرالزور اعلام کردند.

شدت درگیری میان عناصر قسد و نیروهای عشایر که از چندی قبل آغاز شده بود طی روزهای گذشته کاهش پیدا کرده بود.

چند روز قبل نیز تظاهرات اعتراضی گسترده علیه عناصر قسد در روستای معبدا از توابع منطقه المالکیه در حومه استان حس که در شمال شرق سوریه برگزار شد.

تظاهرات کنندگان، تحرکات شبه نظامیان جدایی طلب قسد مرتبط با اشغالگران آمریکایی علیه ساکنان شامل ربودن و تعقیب فرزندان آنها و جذبشان در امور جنگی به نفع قسد، را محکوم کردند.

منابع محلی اعلام کردند که ساکنان روستای معبدا، جاده‌ها را با آتش زدن لاستیک بستند. آنها اقدامات شبه نظامیان آمریکایی علیه خود به ویژه ربودن جوانان و دزدیدن محصولات کشاورزی و خراج گرفتن از ساکنان و مصادره دارایی آنها را محکوم کردند.

لازم به ذکر است که اشغالگران آمریکایی با شبه نظامیان سرسپرده خود به نام قسد اقدام به سرقت نفت و غلات سوریه می‌کنند و مردم سوریه را از نفت و غلاتی که متعلق به سرزمین شأن است، محروم می‌کنند.