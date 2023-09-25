تقویت امید و باورهای دینی عامل خنثی سازی ترفندهای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا عسکری صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی ساوه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه ساوه برگزار شد، گفت: بازخوانی و تبیین رشادت‌های هشت سال دفاع مقدس یک نیاز و ضرورت است تا نسل امروز این مرزبوم بتواند با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود.

وی افزود: ایمان و خود باوری مردم عامل پیروزی در دوران دفاع مقدس بود این در حالیست که امروز دشمن تلاش می‌کند به ایمان و خودباوری مردم آسیب وارد کند.

سردار عسکری تقویت امید و باورهای دینی عاملی برای خنثی سازی ترفندهای دشمنان دانست و گفت: به انحراف کشیدن مسیر انقلاب و تخریب ارزشهای دینی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هدف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اما با هوشیاری ملت سناریو و نقشه‌های دشمن بارها نقش بر آب شده است.

جانشین فرماندهی سپاه روح‌الله تصریح کرد: تحریم و تجزیه طلبی همواره بخشی از سناریو دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اگر چه تلاش کردند با این ابزار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به انزوا بکشانند اما این سناریو نیز با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد: شکست‌های پی در پی دشمن علیه ایران اسلامی سبب شد به جنگ تحمیلی زدند که در جنگ هشت ساله هم باز نتوانستند توطئه‌های خود را عملیاتی کنند و این جنگ به دفاع مقدسی تبدیل شد که رزمندگان ما در دانشگاه آن تربیت یافتند و مهمترین ابعاد آن خودباوری اخلاقی، نظامی، تاکتیکی بود.

سردار عسکری ادامه داد: نوجوانان و جوانان ما در جنگ تحمیلی با وجود اینکه هیچ تجربه‌ای برای رزم در جنگ نداشتند اما هنر رزم را با اخلاص و ایمان فر گرفتند چرا که آنها برای رضای خدا نبرد کردند و به پیروزی دست یافتند.

وی گفت: دشمنی دشمنان با ملت ایران تمام شدنی نیست چرا که ایدئولوژی ما مغایر با منافع آنها است و تا زمانی که تقابل بین جبهه حق و و کفر وجود داشته باشد دشمنی جبهه کفر همواره به دنبال شکست جبهه حق خواهد بود.

سردار عسکری گفت: قدرت بازدارندگی و اقتدار نظام اسلامی امروز به به حدی رسیده که ابرقدرتی مثل آمریکا تسلیم خواسته‌های ایران شده و این یک پیروزی بزرگ برای ایران اسلام در عرصه بین المللی و سیاست خارجی است.