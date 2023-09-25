به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز دوشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج ناحیه امام علی (ع) اهواز بیان کرد: برای ارائه توانمندی‌های پایگاه‌های بسیج خواهر و برادر با اقدام توسط ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) برپایی نمایشگاه اسوه بسیجیان و نمایش دستاوردها صورت گرفته است.

فرمانده سپاه خوزستان با اشاره به اینکه همه پایگاه‌های بسیج در این استان پایگاه‌های نمونه هستند، اظهار کرد: اینها بخشی از کارکردهای مختلف بسیجیان پایگاه‌ها در قسمت‌های مختلف فرهنگی، تربیتی اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و حرفه آموزی مشاغل خانگی است.

وی گفت: در همه بخش‌های بسیج و سپاه نیز توسعه فرهنگ جهاد صورت گرفته است، همچنین متولیان امر استفاده از فضای مجازی کارکردها را در فضای مجازی منعکس می‌کنند یا در بحث اختراعات در سطح توانمندی‌های فکری و ذهنی نوجوانان و جوانان کارهایی صورت گرفته است.

سردار شاهوارپور تاکید کرد: جوانان بسیجی آینده کشور هستند و با دست توانمند آنان به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید و این یکی از عوامل موفقیت بسیج است.