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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

سردار شاهوارپور:

جوانان بسیجی کشور را به قله‌های موفقیت می‌رسانند

جوانان بسیجی کشور را به قله‌های موفقیت می‌رسانند

اهواز- فرمانده سپاه خوزستان گفت: جوانان بسیجی آینده کشور هستند و با دست توانمند آنان به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز دوشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج ناحیه امام علی (ع) اهواز بیان کرد: برای ارائه توانمندی‌های پایگاه‌های بسیج خواهر و برادر با اقدام توسط ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) برپایی نمایشگاه اسوه بسیجیان و نمایش دستاوردها صورت گرفته است.

فرمانده سپاه خوزستان با اشاره به اینکه همه پایگاه‌های بسیج در این استان پایگاه‌های نمونه هستند، اظهار کرد: اینها بخشی از کارکردهای مختلف بسیجیان پایگاه‌ها در قسمت‌های مختلف فرهنگی، تربیتی اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و حرفه آموزی مشاغل خانگی است.

وی گفت: در همه بخش‌های بسیج و سپاه نیز توسعه فرهنگ جهاد صورت گرفته است، همچنین متولیان امر استفاده از فضای مجازی کارکردها را در فضای مجازی منعکس می‌کنند یا در بحث اختراعات در سطح توانمندی‌های فکری و ذهنی نوجوانان و جوانان کارهایی صورت گرفته است.

سردار شاهوارپور تاکید کرد: جوانان بسیجی آینده کشور هستند و با دست توانمند آنان به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید و این یکی از عوامل موفقیت بسیج است.

کد مطلب 5894695

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