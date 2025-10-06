حجت الاسلام جلیلیان: بسیجیان باید الگوی اخلاق، علم و همت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه حجتالاسلام شمسالله جلیلیان در نشست شورای فرماندهی ناحیه دانشجویی سخنرانی کرد و بر نقش تربیتی و ارزشی بسیجیان در جامعه تأکید نمود.
حجت الاسلام جلیلیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیام حکیمانه مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز مهر، آن را نشانه حرکت به سوی «توانایی و دانایی» دانست و از دانشجویان بسیجی خواست که الگوهای اخلاقی و رفتاری خود را برای دیگران نمایان سازند. وی تأکید کرد که رشد علمی و دستیابی به فناوریهای راهبردی از ثمرات تفکر بسیجی است و این ذهنیت باید در برنامهریزیها و تلاشهای جمعی تجلی یابد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان افزود: «بسیجیان باید از نظر ادب، همت، اخلاق و دانش سرمشق دیگران باشند» و گفت که همین رویکردِ مبتنی بر فرهنگ جهادی زمینهساز دستاوردهای مهم علمی و دفاعی کشور شده است.
حجت الاسلام جلیلیان سپس به موضوع تحریمها پرداخت و با اشاره به فعال شدن مکانیسمهای فشار بینالمللی گفت که تحریمهای تکرارشونده از سوی آمریکا و برخی دولتهای غربی نتوانسته است کشور را به بنبست بکشاند.
وی حضور ولایت، اتحاد مردم و توانمندی نیروهای مسلح را عامل بازدارندهای دانست که کشور را در مواجهه با جنگهای ترکیبی و فشارهای پیچیده بیمه کرده است. جلیلیان این موفقیت را نتیجه هوشیاری مردم و رزمندگان خواند و اظهار داشت که مقاومت و انسجام داخلی، واکنش سختتری به هرگونه اقدام دشمن را در پی خواهد داشت.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی با اشاره به تحولات اخیر منطقهای به نقلقول از صحنههایی که دشمنان را غافلگیر کردهاند اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی او، طرفهای متخاصم خیلی زود متوجه اشتباه محاسباتی خود شدهاند و خواستار توقف درگیریها شدهاند؛ جلیلیان این امر را نشانه بیداری ملی و آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
حجت الاسلام جلیلیان در پایان بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد و از مردم خواست که تحت تأثیر القائات و شایعات قرار نگیرند. وی از شهروندان خواست بهجای دلبستن به اخبار ناصحیح، بر اتکا به خدا، تقویت توانمندیهای درونی و حمایت از مظاهر قدرت میهنی تمرکز کنند تا تلاشهای دشمنان برای تضعیف روحیه عمومی ناکام بماند.
این نشست که با حضور فرماندهان و اعضای شورای ناحیه دانشجویی برگزار شد، فرصت را برای تبادل نظر درباره راهبردهای تربیتی، فرهنگی و معنوی میان هیأت رهبری سپاه استان و فرماندهان دانشجویی فراهم ساخت.
