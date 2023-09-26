علی اصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن مهر سینمای ایران همزمان با سراسر کشور در استان کردستان با هدف تجلیل و قدردانی از سرآمدان این عرصه و همچنین طرح مسائل و مشکلات فیلمسازان و بخشهای مختلف سینمای کردستان در شهر سقز برگزار میشود.
وی افزود: تمرکززدایی از برنامههای فرهنگی و هنری از مرکز استان و برگزاری آنها در شهرستانهای مستعد از دلایل برگزاری این جشن در شهر سقز است و همچنین به دلیل تراکم برنامهها در مرکز استان، در شهرستانها با فراغت بهتری برنامههای فرهنگی و هنری برگزار و اجرا میشود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اضافه کرد: شورایی متشکل از فیلم سازان سراسر استان تاکنون چندین نشست با اینجانب برگزار کردهاند که نقطه نظرات و پیشنهادات آنها برای ما صائب و مورد مراجعه است.
وی تصریح کرد: این شورا که به مسائل و برنامههای این حوزه اشراف دارند در انتخاب بخشی از فیلم سازانی که قرار است در جشن مهر سینمای کردستان تجلیل شوند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص نقطه نظرات نهادها و سازمان دیگر برای انتخاب برگزیدگان جشن مهر سینمای کردستان خاطرنشان کرد: سازمانها و نهادهای شورای سیاستگذاری نیز اسامی فیلمسازان و بخشهای مختلف سینما را در این شورا مطرح و در خصوص آنها تصمیمگیری نهایی خواهد شد.
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