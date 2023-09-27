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۵ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۹

سرهنگ شیرانی خبر داد؛

ترافیک سنگین در اکثر محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در اکثر محورهای شمالی کشور

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در اکثر محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین –رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی بیان کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر، آزادراه کرج - قزوین محدوده بهشت سکینه، آزادراه ساوه - تهران محدوده احمدآباد مستوفی و محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: بارش باران هم در برخی از محورهای استان‌های مازندران، سمنان و گلستان برقرار است.

کد مطلب 5896371

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