ترافیک سنگین در اکثر محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین –رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی بیان کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر، آزادراه کرج - قزوین محدوده بهشت سکینه، آزادراه ساوه - تهران محدوده احمدآباد مستوفی و محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: بارش باران هم در برخی از محورهای استان‌های مازندران، سمنان و گلستان برقرار است.