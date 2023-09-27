زهرا کیانی به نشان نقره تالو دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه پیکارهای روز چهارم ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو، زهرا کیانی در بسته «جینشو-چیانگشو» به مصاف حریفان خود رفت. نماینده شایسته کشورمان با عملکردی درخشان و با نمره ۱۹.۴۳۶ به مدال نقره تالو بازیهای آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو دست یافت. در این فرم ورزشکار چینی با امتیاز ۱۹.۶۰۰ اول شد و نماینده ویتنام ۱۹.۴۲۶ با نمره در رتبه دوم ایستاد.
زهرا کیانی در کارنامه خود مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را دارد. محبوبه کریمی سرمربیگری تیم ملی تالو زنان را بر عهده دارد.
نظر شما