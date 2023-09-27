ابراز تاسف مینا پناهی از مصدومیتش: آسیب نمی دیدم مدال می گرفتم 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مینا پناهی که پس از اجرای فرم روز گذشته در بازیهای آسیایی هانگژو دچار مصدومیت و راهی بیمارستان شد، در مورد آخرین وضعیت جسمانیاش، اظهار کرد: روز گذشته اواسط اجرای فرم نانچوان پس از پرش هنگام فرود دچار آسیب دیدگی شدم و متاسفانه پس از آن قادر به ادامه مسابقه نشدم.
وی ادامه داد: پس از این اتفاق کادر پزشکی مسابقات و مسئولان فدراسیون ووشو هماهنگی های لازم را انجام دادند و به بیمارستان رفتیم و ام آی ار دادم و کارهای درمانی را پیگیری کردیم.
ملی پوش تالو بانوان ایران با بیان اینکه فعلا اعلام کردند که تا حد ممکن فعالیتهای ریکاوری را در دهکده ورزشکاران بازیهای آسیایی انجام دهم، گفت: فعلا قرار بر این شد تا زمانی که در وضعیت متعادلی قرار گرفتم کار را پیش ببرم و پس از آن در تهران ادامه روند درمانی را پشت سر بگذارم.
پناهی در خصوص اینکه گفته میشود رباط پاره کرده است، توضیح داد: هنوز کسی جواب قطعی به بنده نداده، اما تشخیصها متفاوت است و گفته اند زانویم فعلا ملتهب است و ابتدا باید التهاب کاهش یابد و پس از آن نظر تخصصی نهایی را اعلام کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا اگر دچار مصدومیت، نمیشد شانس کسب مدال داشت یا خیر؟ گفت: به شخصه فکر میکنم اگر دچار مصدومیت نمیشدم شانس کسب مدال داشتم.
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