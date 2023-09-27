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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

پیروزی شریفی در بوکس بازی های آسیایی

پیروزی شریفی در بوکس بازی های آسیایی

ملی پوش بوکس کشومان موفق شد نماینده اردن را در بازی های آسیایی هانگژو شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در چارچوب رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی هانگژو، نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان امروز برابر حریف اردنی پیروز شد.

طوفان شریفی در نخستین مبارزه خود برابر عدی الهنداوی، بوکسور اردنی و نایب قهرمان سال ۲۰۲۲ آسیا و همچنین دارنده مدال بازی‌های آسیایی اینچئون وارد رینگ شد و بعد از مصدومیت هر دو بوکسور در راند اول با نظر کات من (پزشک) بازی متوقف و بعد از بررسی امتیازات از سوی داوران، طوفان شریفی برنده شد.

تیم ملی بوکس با پنج بوکسور شامل دانیال شه‌بخش، علی حبیبی‌نژاد، طوفان شریفی، ایمان رمضان‌پور و سید شاهین موسوی با هدایت حسین نهرودی (سرمربی) و همایون امیری (مربی) در این مسابقات شرکت کرده است.

پیش‌تر شه‌بخش و حبیبی‌نژاد با شکست برابر رقبا از مسابقات حذف شده بودند و رمضان پور نیز راهی دور دوم شده است.

کد مطلب 5897091
بهنام روان پاک

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