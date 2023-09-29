رویایی هندبال ایران با کویت/همگروهی با مدال آوران بازیها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که با تساوی در آخرین دیدار مرحله گروهی نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی برابر تیم عربستان جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کرد فردا جمعه هفتم مهرماه و از ساعت ۷:۳۰ در اولین مسابقه در این مرحله به مصاف تیم کویت خواهد رفت.

شاگردان ووسلین ویوویچ در مرحله مقدماتی با کسب یک برد برابر تیم مغولستان، یک تساوی مقابل تیم عربستان و یک باخت به تیم ژاپن با تفاضل گل به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله دوم شده و به جمع هشت تیم برتر راه یافتند.

تیم هندبال کشورمان در دور دوم با تیم های کویت، بحرین و کره جنوبی هم گروه است. دو تیم اول این گروه راهی مرحله نیمه نهایی شده و به جمع چهار تیم برتر راه می یابند.

بر این اساس ملی‌پوشان در نخستین بازی خود در مرحله دوم روز جمعه، هفتم تیر باید به مصاف تیم اول گروه A یعنی کویت بروند. این بازی ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه به وقت ایران برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال در دومین بازی این مرحله باید مقابل بحرین قدرتمند صف‌آرایی کند. این دیدار شنبه، هشتم مهر از ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران آغاز می‌شود. سومین و آخرین دیدار تیم ملی هندبال در این مرحله روز یکشنبه، نهم مهر، برگزار می‌شود که ملی‌پوشان باید با کره جنوبی دیدار کنند.

هندبالیست های کشورمان در این مرحله کار سختی پیش رو دارند، بحرین و کره جنوبی هر دو دارنده چندیدن مدال در بازیهای آسیایی می باشند. تیم بحرین و کره جنوبی در دوره قبل این بازیها و در جاکارتا دوم و سوم شده بودند. همین طور ایران در سال ۲۰۱۴ و در اینچئون کره جنوبی دوم و ایران هم در بازی نیمه نهایی به بحرین باخت تا این کشور در رده سوم بازیها قرار بگیرد. هندبالیست های ایران در سال ۲۰۱۰ در دیدار فینال به کره جنوبی باختند و مدال نقره بازیها را کسب کردند.

هندبال کویت که بعد از چند سال تعلیق در ورزش راهی این بازیها شده است، در پیشینه خود در بازیهای آسیایی بانکوک و بوسان مدال نقره را کسب کرده بود.

برنامه کامل تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو:

جمعه ۷ مهر:

ایران - کویت ساعت ۷:۳۰

شنبه ۸ مهر:

ایران – بحرین ساعت ۹:۳۰

یکشنبه ۹ مهر:

ایران – کره جنوبی ساعت ۹:۳۰

در گروه دوم مرحله یک‌چهارم نهایی این بازی‌ها تیم‌های ژاپن، قزاقستان، قطر و چین با هم رقابت خواهند کرد.