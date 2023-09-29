گل محمدی منتظر تعیین تکلیف یک بازیکن/ احتمال بازی کردن کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه پیش رو در شهر دوحه برگزار می‌شود. سرخپوشان پایتخت در حالی راهی قطر می‌شوند که وحید امیری به دلیل مصدومیت و میلاد سرلک به دلیل محرومیت نمی‌توانند برای این تیم در دیدار هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند اما با دستور یحیی گل محمدی مسافر قطر هستند تا انسجام تیمی در اردوی پرسپولیس حفظ شود.

کادر فنی پرسپولیس برای پر کردن جای خالی این دو بازیکن منتظر تعیین تکلیف شرایط محمد عمری است تا استراتژی نهایی خود را برای تعیین ترکیب اصلی مشخص کند. او که تیم امید را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو همراهی کرد پس از دیدار با تایلند در یک هشتم نهایی این مسابقات دچار افت فشار شد تا راهی بیمارستان شود. همین امر باعث تأخیر در حضور او در دوحه قطر شد تا بالاخره باشگاه پرسپولیس بتواند بلیت عصر امروز را برای پرواز مستقیم او از هانگژو به قطر تهیه کند.

او قرار است پس از حضور در اردوی پرسپولیس مورد معاینه پزشکان تیم قرار بگیرد تا در صورت تأیید آنها بتواند در اختیار کادر فنی قرار بگیرد. گل محمدی تصمیم دارد در صورتیکه عمری بهبودی کامل پیدا کند از او به عنوان جانشین امیری استفاده کند در غیر این صورت امید عالیشاه شانس بیشتری برای بازی کردن در دیدار با الدحیل قطر خواهد داشت.

شکست دو بر صفر پرسپولیس مقابل النصر عربستان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا گل محمدی دنبال استراتژی مناسب برای کسب پیروزی در این دیدار و افزای شانس خود برای صعود از گروه E باشد. تیم فوتبال پرسپولیس با النصر عربستان، الدحیل قطر و استقلال تاجیکستان همگروه است.