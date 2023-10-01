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۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۴

رئیسی روز ملی جمهوری خلق چین را تبریک گفت

رئیسی روز ملی جمهوری خلق چین را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی به «شی جین پینگ» روز ملی جمهوری خلق چین را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک روز ملی جمهوری خلق چین به «شیء جین پینگ»، ضمن ابراز خرسندی از حرکت رو به پیشرفت برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین به‌عنوان چراغ راه آینده همکاری‌های دو کشور، هماهنگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فیمابین به‌ویژه در قالب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس را عرصه جدیدی برای همکاری دو کشور و پیشبرد چندجانبه‌گرایی دانست.

رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد در پرتو تشریک مساعی، روابط دو کشور شاهد گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در تمامی زمینه‌ها باشد.

کد مطلب 5899672

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