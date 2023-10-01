رئیسی روز ملی جمهوری خلق چین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک روز ملی جمهوری خلق چین به «شیء جین پینگ»، ضمن ابراز خرسندی از حرکت رو به پیشرفت برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین به‌عنوان چراغ راه آینده همکاری‌های دو کشور، هماهنگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فیمابین به‌ویژه در قالب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس را عرصه جدیدی برای همکاری دو کشور و پیشبرد چندجانبه‌گرایی دانست.

رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد در پرتو تشریک مساعی، روابط دو کشور شاهد گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در تمامی زمینه‌ها باشد.