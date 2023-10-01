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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

برنامه بسیج دانشجویی شریف برای میزبانی از سخنگوی دولت لغو شد

برنامه بسیج دانشجویی شریف برای میزبانی از سخنگوی دولت لغو شد

براساس اعلام روزنامه شریف به دلیل عدم صدور مجوز برنامه بسیج دانشجویی دانشگاه مبنی بر میزبانی سخنگوی دولت و بررسی عملکرد دولت سیزدهم لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، بسیج دانشجویی دیشب در یک توییت و چند دقیقه پیش هم در پیامی که روی کانالش منتشر کرده، اعلام کرده است قصد داشتند فردا میزبان علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت باشند و به بررسی عملکرد دولت سیزدهم بپردازند که برنامه‌شان با توجه به صادر نشدن مجوز از طرف دانشگاه، لغو شده است.

بسیج، بعد از انتشار این خبر هم گفته که «آیا مدیران دانشگاه‌ها قصد دارند عدم توانایی مدیریت صحن خود را با سیاست‌زدایی از آن جبران کنند؟»

مجوز برنامه تشکل‌های دانشجویی از سوی هیئت نظارت بر تشکل‌ها صادر می‌شود که اعضای آن دکتر جلیلی رئیس دانشگاه، حجت الاسلام طباطبایی مسئول نهاد نمایندگی رهبری و دکتر وثوقی وحدت به عنوان نماینده وزارت علوم هستند.

برنامه بسیج دانشجویی شریف برای میزبانی از سخنگوی دولت لغو شد

کد مطلب 5899861
زهرا سیفی

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