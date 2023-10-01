برنامه بسیج دانشجویی شریف برای میزبانی از سخنگوی دولت لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، بسیج دانشجویی دیشب در یک توییت و چند دقیقه پیش هم در پیامی که روی کانالش منتشر کرده، اعلام کرده است قصد داشتند فردا میزبان علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت باشند و به بررسی عملکرد دولت سیزدهم بپردازند که برنامهشان با توجه به صادر نشدن مجوز از طرف دانشگاه، لغو شده است.
بسیج، بعد از انتشار این خبر هم گفته که «آیا مدیران دانشگاهها قصد دارند عدم توانایی مدیریت صحن خود را با سیاستزدایی از آن جبران کنند؟»
مجوز برنامه تشکلهای دانشجویی از سوی هیئت نظارت بر تشکلها صادر میشود که اعضای آن دکتر جلیلی رئیس دانشگاه، حجت الاسلام طباطبایی مسئول نهاد نمایندگی رهبری و دکتر وثوقی وحدت به عنوان نماینده وزارت علوم هستند.
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