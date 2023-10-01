آمریکای جنایتکار مظهر اکمل استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) استان گیلان، ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، در این نشست با تبریک هفته وحدت و فرارسید ولادت با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع)، گفت: وحدت ملت مسلمان و مبارز ایران، رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران است که در سایه هدایت و رهبری پیامبرگونه امامین انقلاب اسلامی محقق شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با تبیین شخصیت برجسته و نورانی پیامبر اعظم (ص) به عنوان تجلی فطرت الهی در مسیر حیات طیبه بشریت، تاکید کرد: اهانت‌های اخیر برخی افراد هتاک و فرومایه به ساحت مقدس و نورانی پیامبر خدا و کلام الهی در برخی از کشورهای به اصطلاح منادی آزادی، نشانه عجز و ناتوانی استکبار جهانی در برابر حقانیت دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به رخدادهای مهم یوم الله سیزدهم آبان، اظهار کرد: تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سبب شد تا روز ۱۳ آبان با تصویب مجلس سوم به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقویم جمهوری اسلامی ثبت شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه آمریکای جنایتکار مظهر اتم و اکمل استکبار است، تصریح کرد: یوم الله سیزدهم آبان فرصت مناسبی است تا چهره کریه شیطان بزرگ به نسل جوان شناسانده شود و نتایج استکبارستیزی و بانگ «مرگ بر آمریکا» برای دانشجویان و دانش آموزان تبیین شود.

وی با تاسی به روش معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در به کار بردن واژگان قرآنی و الهی همچون استکبار، مستضعفین و…، تاکید کرد: ضرورت دارد در ادبیات امروز نیز از واژگان قرآنی استفاده و دقت شود که این واژگان دستخوش تغییرات واقع نشوند.

برگزاری تجمع بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در میدان شهدای ذهاب

حجت الاسلام والمسلمین اشجری از تشکیل ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در مرکز استان و همه شهرستان‌ها و بخش‌های گیلان خبر داد و تاکید کرد: مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی سال جاری در سراسر استان به شکل تجمع برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری تجمع استانی بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در صبح روز شنبه ۱۳ آبان در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت گفت: با توجه به پایان نرسیدن تعمیر و ترمیم ساختمان شهرداری رشت، این مراسم در ضلع شرقی پیاده‌راه به سمت خیابان شهید شریعتی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان به شکل تبیینی و تبلیغی برگزار می‌شود، اظهار کرد: برگزاری تجمع باشکوه بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، برگزاری یادواره‌های شهدای دانشجو و دانش آموز، برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، تولید محتوای تحقیقی و هنری، نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس، برگزاری ویژه‌برنامه پیش از خطبه‌های نماز جمعه با بهره‌مندی از سخنرانی دانشجویان و دانش آموزان نخبه و انقلابی، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی و… بخشی از برنامه‌های این ستاد خواهد بود.

در پایان این نشست ۱۶۶ برنامه به منظور بزرگداشت باشکوه یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در استان گیلان به تصویب اعضا ستاد رسید.