به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد نریمان‌زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش‌های این جشنواره شامل پوستر، عکس حرفه‌ای و موبایلی، فیلم و کلیپ در حوزه چند رسانه‌ای، موشن گرافی، پویانمایی، اینفو گرافی، پادکست و نرم‌افزار موبایلی، تولیدات متنی ویژه فضای مجازی شامل استوری، کپشن، توییت، پست و هر متنی که در فضای مجازی منتشر شده و منحصر به نویسنده باشد، است.

وی افزود: جشنواره تولیدات فضای مجازی یکی از برنامه‌های مهم کنگره ۱۰ هزار شهید استان است، که با همت و برنامه ریزی سپاه عاشورا، توانستیم در مدت کوتاهی و هم‌زمان با برگزاری کنگره این جشنواره را هم برپا کنیم تا به زمان دیگری موکول نشود.

نریمان زاده خاطرنشان کرد: وقتی اثری با نام شهدا، شهادت و ایثار مزین می‌شود یا کاری به نام آن‌ها انجام می‌گیرد، شهدا در این راه کمک حال ما هستند.

وی اظهار کرد: تصمیم داریم جشنواره تولیدات فضای مجازی را سالانه در تبریز برگزار و آن را همانند جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و جشنواره انیمیشن در همدان به یک برند معروف تبدیل کنیم.

وی موضوعات جشنواره را شامل فرهنگ ایثار و شهادت، خانواده معظم شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت عنوان کرد.

نریمان زاده گفت: متن فراخوان جشنواره بعد از برنامه افتتاحیه در کانال‌های اطلاع‌رسانی و سایت کنگره به آدرس https://ashuraiyan.com بارگزاری خواهد شد.

وی به زمان‌بندی جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آبان ۱۴۰۲ است و پنجم آذر بخش داوری آثار و دهم آذر اختتامیه و اعلام نتایج جشنواره خواهد بود.