به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته گردشگری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه و منطقه در حوزه گردشگری، اظهار کرد: آذربایجان شرقی در این زمینه از مدتها قبل وارد عمل شده و نسبت به تهیه و تدوین برنامههای جامع برای کشورهای هدف اقدام کرده است.
حمزه زاده ترکیه، جمهوری آذربایجان، روسیه، جمهوری تاتارستان، عراق، جمهوری ارمنستان، چین، ژاپن و تاجیکستان را از کشورهای هدف جذب و جلب گردشگری آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: بر همین اساس ادارهکل میراثفرهنگی استان تولید محتواهای مفید و مؤثر برای معرفی و شناسایی بناها، اماکن، ظرفیتها و مختصات گردشگری را تهیه و به سفارتخانهها و کنسولگریهای کشورهای مزبور ارسال کرده است.
به گفته او محتواهای گردشگری یاد شده به هفت زبان دنیا شامل انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، ارمنی، چینی و روسی تهیه و در اختیار گردشگران قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی یکی از نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه گردشگری را افزایش آمارهای مربوط به حضور گردشگران خارجی در استانهای مختلف از جمله این استان دانست و افزود: بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده و رسمی طی دولت سیزدهم میزان حضور گردشگران خارجی در آذربایجان شرقی نسبت به آخرین سال دولت قبلی ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
حمزه زاده تنوع حضور گردشگران خارجی در آذربایجان شرقی را یکی از ویژگیهای مهم این حوزه در استان دانست و با بیان اینکه نزدیکی به کشورهای اروپایی، قفقاز و آسیای میانه و نیز برخورداری از آثار گران سنگ تاریخی و تمدنی سفر به این منطقه را برای جهانگردان لذت بخش کرده است، اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر از تعداد ۶۰ کشور جهان از قارههای مختلف توریست وارد آذربایجان شرقی شده است.
وی قدمت و سابقه طولانی تمدنی آذربایجان شرقی و تبریز را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه تبریز تنها شهر ایران با سابقه ۵۰۰ ساله در پایتختی است، افزود: متأسفانه تاکنون آنچه در تاریخ، تمدن و آثار تاریخی این کهن شهر وجود دارد نه تنها به گردشگران خارجی که برای گردشگران داخلی نیز به خوبی و مفصل معرفی و شناسانده نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی، تبلیغات و بازاریابی را از چالشهای اصلی حوزه گردشگری استان بیان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات به شدت نیازمند همکاری و تعامل با رسانهها و نیز توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در قالب کانونها و انجمنهای صنفی هستیم.
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