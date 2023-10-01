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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

وحید امیری: پرسپولیس اتفاقات خوبی را در آسیا رقم خواهد زد

وحید امیری: پرسپولیس اتفاقات خوبی را در آسیا رقم خواهد زد

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مشکلات باعث خواهد شد تا با انگیزه بیشتر در مسابقات حاضر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در این 10 روز تمرینات خوبی داشتیم و به مرز آمادگی برای رویارویی با الدحیل رسیده ایم. اتحاد خوبی در بین اعضای تیم وجود دارد و آمده ایم که اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

او ادامه داد: تیم الدحیل نشان داده که در چند سال اخیر با برنامه بوده و از لحاظ امکانات و بازیکنان در جایگاه مناسبی قرار دارد.

امیری افزود: پرسپولیس نشان داده که حرف های زیادی برای گفتن در لیگ قهرمانان آسیا دارد. تنها مشکل ما که از آن نج می بریم این است که بازیکنان در شرایط بازی نیستند. اما همین مشکلات همیشه باعث شده تا پرسپولیس با انگیزه بیشتر در مسابقات حضور پیدا کند و فردا قطعا یک بازی خوبی را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 5900007

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