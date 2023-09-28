به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «پاییز بعد از تو» به آهنگسازی محمدرضا چراغعلی و خوانندگی حمید غلامعلی در قالب ۱۰ قطعه موسیقایی مجزا منتشر شد.

در این آلبوم که پایان بخش یک سکوت چندین ساله برای حمید غلامعلی محسوب می‌شود، تک آهنگ‌های «به همین سادگی»، «رویای دور»، «گیج‌گاه»، «می‌ترسم»، «تقاص»، «بدون هم»، «پیله خواب»، «پاییز بعد از تو»، «آنچه گذشت» و قطعه بی‌کلام «پاییز بعد از تو» به شنوندگان ارائه شده است.

حمید غلامعلی از جمله هنرمندانی است که به همراه تعدادی دیگر از خوانندگان در ردیف پایه‌گذاران موج نوی موسیقی پاپ کشورمان بعد از انقلاب محسوب می‌شود. وی از هفت سالگی فراگیری موسیقی را با آموختن و نوازندگی سازهایی چون پیانو و ویولن آغاز کرد. در سال ۱۳۵۹ بود که وی به گروه کر چند ارکستر پیوست و در سال ۶۳ بود که در گروه نوجوانان رادیو فعالیت خود را به عنوان خواننده آغاز کرد.

غلامعلی از سال ۷۲ با اجرای قطعه «مادر» با شعری از لیوانی و آهنگسازی برادرش علی غلامعلی فعالیت خود را به صورت رسمی به عنوان خواننده آغاز کرد و از آن تا زمان تا کنون چندین آلبوم و قطعه موسیقایی را به مخاطبان عرضه کرد. وی هم اینک ضمن تدریس در حوزه موسیقی در بخش‌های دیگری چون طراحی و نقاشی نیز فعالیت می‌کند.

«بیاد تو»، «خلیج فارس»، «حریم عشق»، «دیباچه عشق»، «قبیله عشق» و «مرداب» تعدادی از آثار منتشر شده این خواننده در بازار موسیقی هستند.

برای شنیدن قطعه «پاییز بعد از تو» با صدای حمید غلامعلی اینجا را کلیک کنید.