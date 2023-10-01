قیمت سکه و طلا ۹ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۹ مهر ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۷.۲۰۰.۰۰۰
|۵.۶۲۷.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۴.۵۰۱.۰۰۰
|۲.۹۲۷.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۴.۸۵۰.۰۰۰
|۴.۰۶۴.۰۰۰
|ربع سکه
|۹.۹۰۰.۰۰۰
|۴.۵۰۸.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۶۵۰.۰۰۰
|۲.۹۹۴.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۲۵۶.۷۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۰۷۷.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۲۲۵.۰۰۰
|مثقال طلا
|۹.۷۷۴.۰۰۰
|انس طلا
|۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت است.
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