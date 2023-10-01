قیمت سکه و طلا ۹ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۹ مهر ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ ۵.۶۲۷.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۴.۵۰۱.۰۰۰ ۲.۹۲۷.۰۰۰ نیم سکه ۱۴.۸۵۰.۰۰۰ ۴.۰۶۴.۰۰۰ ربع سکه ۹.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۸.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۹۹۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۲۵۶.۷۰۰ ۲۴ عیار ۳.۰۷۷.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۲۲۵.۰۰۰ مثقال طلا ۹.۷۷۴.۰۰۰ انس طلا ۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت است.