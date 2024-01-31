قیمت سکه و طلا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۳.۶۵۳.۰۰۰
|۵.۷۵۳.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۱.۲۹۰.۰۰۰
|۳.۴۲۲.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۸۵۰.۰۰۰
|۴.۹۰۴.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۸۵۰.۰۰۰
|۴.۸۷۴.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۱۵۰.۰۰۰
|۲.۷۱۷.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۹۳۶.۲۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۹۱۴.۸۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۸۹۷.۶۸۶
|مثقال طلا
|۱۲.۷۱۱.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت است.
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