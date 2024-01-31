قیمت سکه و طلا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۳.۶۵۳.۰۰۰ ۵.۷۵۳.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۱.۲۹۰.۰۰۰ ۳.۴۲۲.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۸۵۰.۰۰۰ ۴.۹۰۴.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۸۵۰.۰۰۰ ۴.۸۷۴.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۱۵۰.۰۰۰ ۲.۷۱۷.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۹۳۶.۲۰۰ ۲۴ عیار ۳.۹۱۴.۸۰۰ طلای دست دوم ۲.۸۹۷.۶۸۶ مثقال طلا ۱۲.۷۱۱.۰۰۰ انس طلا ۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت است.