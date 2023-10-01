به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای گروه فرهنگی هنری رسانه‌ای و اجتماعی «طلوع مهر» به میزبانی دفتر خود خواستار اولویت بندی اقدامات فرهنگی در سراسر استان سمنان شد.

وی اولویت‌بندی امور و نیازها را پیش‌نیاز تأثیرگذاری بر جامعه دانست و گفت: اگر امروز یک نهاد یا دستگاه اجرایی از شما بخواهد کاری را انجام دهید، ابتدا باید اولویت داشتن آن مسئله یا موضوع را در نظر بگیرید.

امام جمعه سمنان همچنین گفت: در کنار «تفکر و تعقل» باید به «خودسازی و معنویت» نیز توجه کرد تا بتوانیم بهترین عملکرد را از خودمان بروز دهیم.

مطیعی همچنین خواستار ارتقای کارهای فرهنگی و هنری در بخش‌های مختلف شد و گفت: امام زمان (عج) نیازمند یارانی کارآمد و مؤثر در بخش‌های مختلف است لذا باید توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را ارتقا دهیم.

وی استفاده از تجربه بزرگان و اساتید را ضروری دانست و افزود: این طور نباشد که چون به نیروی جوانی مجهز هستید نباید از تجربه و دانش دیگران استفاده کنید.