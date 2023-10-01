به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد ظهر یکشنبه در مراسم توزیع ۱۳ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان قم اظهار داشت: به نیابت از شهدای دانش آموز و به همت سازمان بسیج سازندگی و همچنین مشارکت انجمن اولیا و مربیان و شماری از خیرین استان قم، تعداد ۱۳ هزار بسته لوازم التحریر برای اهدا به دانش آموزان کم برخوردار تهیه شد.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) استان قم بیان داشت: ارزش ریالی هر بسته شامل کیف و دیگر لوازم التحریر مبلغ ۶ میلیون ریال است و در مجموع ۷۸ میلیارد ریال برای تهیه این بسته‌ها هزینه شده که در حال توزیع در بین دانش آموزان نیازمند استان قم است.

وی با بیان اینکه نباید دانش آموزی در قم به دلیل مشکلات مالی از تحصیل جا بماند ابراز داشت: بسته‌های تدارک دیده شده بر اساس شناسایی دانش آموزان نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) با کمک انجمن اولیا و مربیان و همچنین مدیران مدارس در بین آنان توزیع می‌شود.

سردار موحد گفت: این بسته‌ها طی دو مرحله و در آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین به مناسبت ایام میلاد با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ع). امام جعفر صادق (ع) توزیع می‌شود.