به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان حمایتهای همه جانبه وزارت نفت بابت اجرای پروژههای بهینهسازی در موتورخانههای اماکن گردشگری کشور گفت: هرچه در حوزه گردشگری از وزیر نفت درخواست شد همراهی صورت گرفت؛ با برنامهریزی درست و ظرفیتهای کشور صنعت گردشگری میتواند جای صنعت نفت را بگیرد تا درآمد اصلی کشور از نفت به گردشگری منتقل شود.
وی ادامه داد: ما چنین ظرفیتی در داخل کشور داریم تا وزارت نفت بتواند نفسی بکشد، امروز در دولت هر زمان که با کمبود درآمد روبهرو میشوند نگاهها به سمت وزارت نفت است.
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