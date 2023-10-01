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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۷

همراهی وزارت نفت با فعالیت‌های گردشگری

همراهی وزارت نفت با فعالیت‌های گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با برنامه‌ریزی درست و ظرفیت‌های کشور صنعت گردشگری می‌تواند جای صنعت نفت را بگیرد تا درآمد اصلی کشور از نفت به گردشگری منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان حمایت‌های همه جانبه وزارت نفت بابت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در موتورخانه‌های اماکن گردشگری کشور گفت: هرچه در حوزه گردشگری از وزیر نفت درخواست شد همراهی صورت گرفت؛ با برنامه‌ریزی درست و ظرفیت‌های کشور صنعت گردشگری می‌تواند جای صنعت نفت را بگیرد تا درآمد اصلی کشور از نفت به گردشگری منتقل شود.

وی ادامه داد: ما چنین ظرفیتی در داخل کشور داریم تا وزارت نفت بتواند نفسی بکشد، امروز در دولت هر زمان که با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شوند نگاه‌ها به سمت وزارت نفت است.

کد مطلب 5900393

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