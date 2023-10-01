به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان حمایت‌های همه جانبه وزارت نفت بابت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در موتورخانه‌های اماکن گردشگری کشور گفت: هرچه در حوزه گردشگری از وزیر نفت درخواست شد همراهی صورت گرفت؛ با برنامه‌ریزی درست و ظرفیت‌های کشور صنعت گردشگری می‌تواند جای صنعت نفت را بگیرد تا درآمد اصلی کشور از نفت به گردشگری منتقل شود.

وی ادامه داد: ما چنین ظرفیتی در داخل کشور داریم تا وزارت نفت بتواند نفسی بکشد، امروز در دولت هر زمان که با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شوند نگاه‌ها به سمت وزارت نفت است.