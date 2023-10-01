افتتاح ۴ باب مدرسه در استان همدان طی هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی همایش هیئتمدیره جامعه خیرین مدرسهساز کشور با تبریک هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، گفت: حضرت پیامبر اکرم (ص) دارای صفاتی همچون: سخاوتمندی، امانتداری، عطوفت، گذشت و هر آنچه نیکی بودند و رسالت خود را برای تکمیل مکارم اخلاق تعریف فرمودند.
وی افزود: مردم شریف ایران و خیرین نیز از این خصال نیک پیامبر مهربانی (ص)، بهرهمند هستند.
استاندار همدان با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی فعالیت خیرین شکل و انسجام خاصی در مسیر ایجاد مراکزی جهت رشد، تعالی و شکوفایی علم و دانش پیدا کرد و اولین تشکلی که با ساختارسازی و هماهنگی در امور خیر وارد شد، مجمع خیرین مدرسهساز بود، یادآور شد: بانوان نقش بیبدیلی در امور خیر دارند و اگر یک مرد در کار خیر موفق شود، همراهی همسر او در این موفقیت انکارناپذیر است.
قاسمی فرزاد در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه خدمات مجمع خیرین استان را که منشأ اثر خیر هستند و با اقدامات خداپسندانه دیگران را به مسیر خیر ترغیب میکنند، پاس میداریم، اعلام کرد: پایان هفته جاری ۴ باب مدرسه که با مشارکت خیرین به بهرهبرداری رسیده است، افتتاح خواهد شد.
استاندار همدان با تصریح بر اینکه ۳ باب از این مدارس در شهر همدان و ۱ مدرسه نیز در شهر ملایر افتتاح میشود، اظهار کرد: این هفته همچنین میزبان رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز سراسر کشور و هیأتمدیره خیرین مدرسهساز کشور هستیم.
وی با بیان اینکه همایش هیئتمدیره خیرین مدرسهساز کشور به جهت انتقال تجربیات و راههای اقدام و عمل در حوزه مدرسهسازی در همدان برگزار میشود، عنوان کرد: این گردهمایی با انتقال تجربیات، نوآوریها و خلاقیتهایی در زمینه مدرسهسازی میتواند منشأ اثر خیر در مسیر علم و دانش و پیشبرد اهداف دولت مردمی و انقلابی ایران قوی در حوزه آموزش و پرورش باشد.
قاسمی فرزاد یادآور شد: مجامع خیرین در سراسر کشور و نیز در استان مایه مباهات هستند و در بحث مدرسهسازی، تجهیز، نوسازی و تهیهی امکانات موردنیاز مدارس و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار فعالیت گستردهای دارند
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