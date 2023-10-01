به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب یکشنبه در نشست صمیمانه با فعالین حوزه گردشگری استان در سالن غدیر استانداری سمنان با بیان اینکه اعتبارات گردشگری استان سمنان ۶۰۰ درصد رشد داشته است، ابراز کرد: هرچند این اعتبارات تا حد زیادی توانسته به فعال بودن این حوزه کمک کند اما کافی نیست و نیازمند تلاشهای بیشتر است.
وی همچنین از برگزاری چهار جشنواره گردشگری طی این هفته کویر در دلازیان سمنان، شیره انگور مایان دامغان، سنجد کلامو بسطام و انگور شاهرود خبر داد و تصریح کرد: در حوزه جشنوارههای گردشگری باید این آمادگی وجود داشته باشد که با جذب و دعوت گردشگران داخلی و خارجی، جشنوارههایی در خورِ شأن مردم مهماننواز استان برگزار شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه باید کوشید تا استان از معبر به مقصدی برای گردشگری تبدیل شود، ابراز داشت: ظرفیتهای موجود حوزه گردشگری در استان برای این منظور باید به کار گرفته شود.
هاشمی مهیا شدن زیر ساختهای توریستی در همه حوزهها از جمله صنعت، معدن، سلامت و غیره را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: با جذب و ورود این نوع توریستها به استان چرخه اقتصاد استان رونق دوچندان خواهد یافت.
وی بابیان اینکه احداث اقامتگاههای بوم گردی اقدامی بسیار خوب و قابل تقدیر است، گفت: این آمادگی در استان وجود دارد تا حمایتهای لازم در راستای رونق حوزه گردشگری به ویژه احداث اقامتگاههای بوم گردی انجام شود.
به گزارش مهر، در این نشست جمعی از مدیران کل ستادی استانداری، مدیر کل میراث فرهنگی استان و بیش از ۲۵ نفر از فعالان حوزه گردشگری استان سمنان حضور داشتند.
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