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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

در جشنواره فیلم مستند ۱۷ اکران شد؛

«میدان‌دار» ساخته یک دهه هشتادی با موضوع شهید «علیرضا محمدی»

«میدان‌دار» ساخته یک دهه هشتادی با موضوع شهید «علیرضا محمدی»

قم- «میدان‌دار» ساخته یک دهه هشتادی با موضوع شهید «علیرضا محمدی» در جشنواره فیلم مستند ۱۷ قم به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق محمدی تهیه‌کننده فیلم مستند «میدان‌دار» عصر یکشنبه در حاشیه اکران این فیلم در جشنواره مستند فیلم ۱۷ در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بنده در سن ۱۴ سالگی فعالیت خود در حوزه ساخت مستند را با مؤسسه مرآت و مسجد قبا آغاز کرده‌ام و با ساخت برخی آثار که نزدیک به مستند بوده‌اند تجربیاتی را کسب کردم.

وی با بیان اینکه فیلم مستند میدان‌دار با موضوع علیرضا محمدی ارائه شده است، گفت: در ابتدای کار زندگی‌نامه شهید را به صورت کامل بررسی و نکات نهفته در آن را کشف کردیم تا بتوانیم به ابعاد مختلف زندگی بپردازیم.

جوان‌ترین فیلم‌ساز جشنواره فیلم مستند ۱۷، از شناسایی همرزمان شهید علیرضا محمدی و گفت‌وگو با آنان یاد کرد و گفت: این کار را به شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی هدیه می‌کنیم و امیدواریم مورد قبول آنان قرار گیرد.

وی ضمن تقدیر از حمایت ویژه جشنواره فیلم مستند ۱۷ از فیلم‌سازان جوان گفت: امیدواریم این جشنواره در دوره‌های بعدی با ارتقای کمیت و کیفیت آثار کارنامه درخشان‌تری را برای خود به ثبت برساند.

خاطرنشان می‌شود، اکران آثار جشنواره ملی فیلم مستند ۱۷ از چهارم مهرماه آغاز شده و تا یازدهم مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در تالار شهید آوینی قم ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه این جشنواره نیز سیزدهم مهرماه در قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5900476

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