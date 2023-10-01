به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق محمدی تهیهکننده فیلم مستند «میداندار» عصر یکشنبه در حاشیه اکران این فیلم در جشنواره مستند فیلم ۱۷ در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بنده در سن ۱۴ سالگی فعالیت خود در حوزه ساخت مستند را با مؤسسه مرآت و مسجد قبا آغاز کردهام و با ساخت برخی آثار که نزدیک به مستند بودهاند تجربیاتی را کسب کردم.
وی با بیان اینکه فیلم مستند میداندار با موضوع علیرضا محمدی ارائه شده است، گفت: در ابتدای کار زندگینامه شهید را به صورت کامل بررسی و نکات نهفته در آن را کشف کردیم تا بتوانیم به ابعاد مختلف زندگی بپردازیم.
جوانترین فیلمساز جشنواره فیلم مستند ۱۷، از شناسایی همرزمان شهید علیرضا محمدی و گفتوگو با آنان یاد کرد و گفت: این کار را به شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی هدیه میکنیم و امیدواریم مورد قبول آنان قرار گیرد.
وی ضمن تقدیر از حمایت ویژه جشنواره فیلم مستند ۱۷ از فیلمسازان جوان گفت: امیدواریم این جشنواره در دورههای بعدی با ارتقای کمیت و کیفیت آثار کارنامه درخشانتری را برای خود به ثبت برساند.
خاطرنشان میشود، اکران آثار جشنواره ملی فیلم مستند ۱۷ از چهارم مهرماه آغاز شده و تا یازدهم مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در تالار شهید آوینی قم ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه این جشنواره نیز سیزدهم مهرماه در قم برگزار میشود.
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