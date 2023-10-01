لزوم تسریع اخذ سند مالکیت موقوفات در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای تفاهم نامه مشترک سازمان اوقاف و بنیاد مسکن اظهار کرد: لازم است پیشرفت و تسریع در اخذ سند مالکیت موقوفات در شهرستان‌های استان در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این دو دستگاه اهداف و فعالیت‌های مشترک در زمینه خدمت به محرومین دارند، افزود: در صورت گسترش تعامل‌ها و هم افزایی بسیاری از مشکلات حل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل بیان کرد: بنیاد مسکن به عنوان یک دستگاه اجرایی آمادگی لازم برای انجام اقدامات مشترک همچون ساخت مسکن برای قشرهای کم درآمد و پروژه‌ای عمرانی دارد.

در ادامه حجت الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اداره اوقاف استان اردبیل با قدردانی از این تعامل و همکاری‌ها در زمینه صدور سند مالکیت، تشکیل پروندها و عملیات نقشه برداری افزود: بنیاد مسکن همواره در زمینه حل مشکلات اقشار کم درآمد به ویژه در سطح روستاها موفق عمل کرده است.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه مدیران بنیاد مسکن استان و اوقاف گزارشی از روند فعالیت‌های انجام شده در این بخش را ارائه داده و بررسی کردند.