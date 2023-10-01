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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۸

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل خواستار شد؛

لزوم تسریع اخذ سند مالکیت موقوفات در اردبیل

لزوم تسریع اخذ سند مالکیت موقوفات در اردبیل

اردبیل-مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: پیشرفت و تسریع در اخذ سند مالکیت موقوفات در شهرستان‌های اردبیل در اولویت قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای تفاهم نامه مشترک سازمان اوقاف و بنیاد مسکن اظهار کرد: لازم است پیشرفت و تسریع در اخذ سند مالکیت موقوفات در شهرستان‌های استان در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این دو دستگاه اهداف و فعالیت‌های مشترک در زمینه خدمت به محرومین دارند، افزود: در صورت گسترش تعامل‌ها و هم افزایی بسیاری از مشکلات حل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل بیان کرد: بنیاد مسکن به عنوان یک دستگاه اجرایی آمادگی لازم برای انجام اقدامات مشترک همچون ساخت مسکن برای قشرهای کم درآمد و پروژه‌ای عمرانی دارد.

در ادامه حجت الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اداره اوقاف استان اردبیل با قدردانی از این تعامل و همکاری‌ها در زمینه صدور سند مالکیت، تشکیل پروندها و عملیات نقشه برداری افزود: بنیاد مسکن همواره در زمینه حل مشکلات اقشار کم درآمد به ویژه در سطح روستاها موفق عمل کرده است.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه مدیران بنیاد مسکن استان و اوقاف گزارشی از روند فعالیت‌های انجام شده در این بخش را ارائه داده و بررسی کردند.

کد مطلب 5900492

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