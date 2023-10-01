برگزیدگان مسابقه «نگاره برتر» در لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه «نگاره برتر» یا نقاشی و زیباسازی دیوار و فضای مدرسه، اظهار داشت: خوشبختانه امسال در راستای اجرای سند تحول بنیادین و زیباسازی مدارس در قالب طرح شهید «عجمیان» ۴۰۰ مدرسه و دو هزار و ۲۷۱ کلاس درس بهسازی و زیباسازی شد.

وی گفت: همچنین در جشنواره «نگاره برتر» بسیاری از مدیران پرتلاش استان گاهی با کمک خیرین یا با صرف هزینه شخصی اقدام به بهسازی و زیباسازی مدارس کردند که امروز از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

درگاه پور رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش لرستان نیز دراین‌رابطه گفت: امسال در سومین جشنواره نگاره برتر ۴۰۰ اثر دریافت شد که امروز از ۱۲ نفر برگزیده این جشنواره و سه نفر از داوران و عوامل اجرایی جشنواره تجلیل به عمل آمد.

وی گفت: «حمیدپوری» از دبستان شهید خیرالهی شهرستان الیگودرز رتبه اول مشترک، «مصطفی پازیار» از دبستان پویا شهرستان الیگودرز رتبه اول مشترک، «معصومه گودرزی» از مدرسه استثنایی فردوس یک شهرستان بروجرد رتبه دوم، «زهرا چراغی» از مدرسه فرشتگان شهرستان دورود رتبه سوم، «بهاره رضایی» از مدرسه نمونه یاس نبی شهرستان ازنا رتبه چهارم، «سجاد حسن‌پور» از مدرسه روستایی ابن‌سینا شهرستان دورود رتبه پنجم و در بخش مدیران شایسته تقدیر از «مهوش حاتمی» از مدرسه ولایت‌فقیه از شهرستان خرم‌آباد ناحیه یک، «بهزاد مهرابی نصر» از مدرسه شهید هاشمی‌نژاد شهرستان خرم‌آباد ناحیه یک، «عارفه فیضیان» از پیش‌دبستانی گل آفتاب‌گردان از شهرستان خرم‌آباد ناحیه یک، «لیلا بناییان» از مدرسه یکی یه دونه از شهرستان الیگودرز، «اکرم احمدی» از مدرسه خاتم‌الانبیاء شهرستان دورود و «فخرالسادات واحدی» از مدرسه خاتم‌الانبیاء شهرستان دورود تجلیل شد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: همچنین از «فاطمه امیری» از دبیران هنرستان ایران شهرستان دورود که با همراهی دانش‌آموزان این مدرسه که با کار خلاقانه نسبت به زیباسازی فضای شهری دورود اقدام کردند تجلیل به عمل آمد، مدیر هنرستان ایران سرکار «لیلا پاپی» است.