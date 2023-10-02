گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛ برتری امیدوند، باقری و آذرنگ/ سه مدال برنز کوراش ایران قطعی شد

سه نماینده کوراش کشورمان با برتری مقابل رقبای خود از هند و قرقیزستان به نیمه نهایی صعود کردند و مدال برنز خود را قطعی کردند.