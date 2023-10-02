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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۶:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

برتری امیدوند، باقری و آذرنگ/ سه مدال برنز کوراش ایران قطعی شد

برتری امیدوند، باقری و آذرنگ/ سه مدال برنز کوراش ایران قطعی شد

سه نماینده کوراش  کشورمان با برتری مقابل رقبای خود از هند و قرقیزستان به نیمه نهایی صعود کردند و مدال برنز خود را قطعی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات کوراش نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی تیم اعزامی کشورمان سه نماینده در اوزان ۹۰- کیلوگرم مردان و وزن ۸۷- کیلوگرم بانوان به دیدار رقبای خود رفتند.

ملیکا امیدوند برابر «توکاس» از هند و زهرا باقری در پیکار با «سالیئوا» از قرقیزستان صاحب پیروزی شدند. در این وزن ۱۰ ورزشکار حضور داشتند که هر دو نماینده کشورمان با این پیروزی راهی نیمه نهایی شده و مدال برنز خود را قطعی کردند.

همچنین صادق آذرنگ در وزن ۹۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «کومار» از هند را شکست داد و با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.

کد مطلب 5900583

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