به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به میزگرد «نقد و بررسی نقش سواد رسانهای در کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان» و با تبریک ایام خجسته هفته وحدت و میلاد پیام آور مهر و مهربانی حضرت محمد (ص) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: یکی از افتخارات نظام تعلیم و تربیت که به برکت سند تحول بنیادین به مدارس راه پیدا کرده، این است که در جدول دروس دوره دوم ابتدایی (پایه ششم) درسی به نام تفکر و پژوهش گنجانده شده است.
وی افزود: به دنبال این حرکت در دوره اول متوسطه دو کتاب به نام تفکر و سبک زندگی (پایههای هفتم و هشتم) نیز وجود دارد. مبنای مشترک هر سه کتاب تفکر است که در آنها به مهارتهای زندگی پرداخته شده است.
امانی گفت: در هر پایه دو درس تحولی اضافه شده است و در سند تحول بنیادین در هدف عملیاتی فصل هفتم، مدیریت خانواده و سبک زندگی مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: در سند تحول بنیادین بر سه ضلع اصلی یعنی خانواده، مدرسه و رسانه و همسویی این بخشها با همدیگر تاکید شده است.
امانی تاکید کرد: ورود به فضای مجازی نیازمند دانش، مهارت، آگاهی و شناخت کافی از آن است. نمیتوان دانش آموزان را بدون هیچ برنامهریزی و کسب مهارتی در فضای مجازی رها کرد بلکه این کار باید با کمک خانوادهها، مدارس و متخصصان این حوزه انجام شود.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: سواد رسانهای به دانش آموزان کمک میکند اطلاعات درست را از نادرست تشخیص دهند و دانشآموزان کمتر تحت تأثیر اخبار غیرواقعی قرار گیرند.
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