سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی ارجاع چندین پرونده سرقت از انباری ساختمان‌ها به کلانتری ۳۹ گلشهر، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۳۹ قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات تخصصی از مناطق وقوع سرقت، ساعات وقوع سرقت‌ها شناسایی و با گشت زنی نامحسوس از سوی مأموران در مناطق مورد نظر، در نهایت ۳ سارق در حین سرقت در دستگیر شدند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اعتراف سارقان مذکور به ۱۰ فقره سرقت از محتویات داخل خودرو و ۵ فقره سرقت از انباری در روند تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان گفت: شهروندان عزیز می‌توانند با تجهیز اماکن و خودروهای خود به اقلام بازدارنده از جمله دزدگیر و دوربین مداربسته، تا حد زیادی از وقوع سرقت پیشگیری کنند.