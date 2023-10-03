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۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

اردوغان: دوگانگی معیار اروپا در زمینه تروریسم را درک نمی‌کنیم

اردوغان: دوگانگی معیار اروپا در زمینه تروریسم را درک نمی‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه ضمن انتقاد از سیاست دوگانه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم گفت که برخی کشورها از تروریست‌ها مانند پناهندگان سیاسی میزبانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از سیاست دوگانه اروپا در قبال مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.

اردوغان طی سخنانی در مراسم افتتاحیه یک مرکز وابسته به دادگاه اداری در پایتخت آنکارا افزود: شماری از اعضای سازمان‌های تروریستی آزادانه در اروپا تردد می‌کنند و ما این دوگانگی معیار اروپا را درک نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه هر اقدامی را برای مبارزه سازمان‌های تروریستی و تحقق اراده مردم ترکیه انجام خواهد داد، تأکید کرد: از دوستان خود انتظار داریم که در زمینه مبارزه با تروریسم فقط به محکوم کردن اکتفا نکنند و تدابیر ملموس را در این خصوص اتخاذ کنند.

اردوغان تصریح کرد که برخی کشورها از تروریست‌هایی که مرتکب اقدامات تروریستی شده اند، مثل پناهنده سیاسی در خاک خود میزبانی می‌کنند.

این اظهارات رئیس جمهور ترکیه در حالی است که وزیر کشور ترکیه از آغاز عملیات گسترده مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف این کشور با حضور بیش از ۱۳ هزار نیروی امنیتی خبر داده است.

کد مطلب 5901911

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