دیدار لغو شده سپاهان – الاتحاد ۵۹ مصدوم داشت

فرهاد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پوشش امدادی بازی لغو شده سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان اظهار داشت: روز دوشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۲ با توجه به پیش بینی‌های انجام شده در خصوص حضور پرشور طرفداران تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان برای تماشای بازی تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان، پوشش امدادسلامت با استقرار واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان انجام گرفت.

وی با بیان اینکه این استقراری با هدف حفظ سلامت تماشاچیان و بازیکنان صورت گرفت، تصریح کرد: ۵ واحد امدادی اورژانس، شامل ۳ واحد امدادی آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه اورژانس موتوری و یک خودرو ارتباطات و فرماندهی عملیات در ورزشگاه نقش جهان مستقر شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با ذکر اینکه در این استقراری ها ۳۰ نفر از پرسنل اورژانس استان اصفهان حضور داشتند، خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس به صورت ۳ تیم نیروی پیشرو ۴ نفره و بقیه مستقر در کنار واحدهای امدادی آماده امدادرسانی شدند.

حیدری ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی ادامه داد: در پوشش امدادسلامت بازی تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان، ۵۹ نفر شامل ۱۲ خانم و ۴۷ آقا مصدوم شدند.

وی افزود: ۳۱ مصدوم دچار آسیب به اندام، یک مصدوم تصادفی و ۲۷ نفر دچار سایر مشکلات سلامتی مانند واکنش حساسیتی، تنگی نفس و… بودند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با ذکر اینکه استقرار واحدهای امدادی اورژانس تا ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه ادامه یافت، اضافه کرد: از میان مصدومان، یک نفر توسط واحد امدادی اورژانس به بیمارستان شهید صدوقی منتقل شد، ۲ بیمار رضایت برای اعزام به مرکز درمانی ندادند و ۵۶ نفر مراقبت‌های سرپایی در محل دریافت کردند.