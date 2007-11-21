جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی کرج به شهرداری سپرده شد

مهدی آقابراری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس توافقی که بین شهرداری، معاونت خدمات شهری و این ستاد شده است از این پس مسئولیت جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی در هر منطقه با شهرداران است و در صورت مشاهده افراد متکدی، بی خانمان، متواری و کودکان خیابانی در این مناطق مسئولیت آن متوجه شهرداران خواهد بود.

وی افزود: این افراد پس از جمع آوری توسط شهرداری جهت ساماندهی ابتدا به محل اسکان موقت ستاد آسیب دیدگان اجتماعی کرج و پس از آن به ادارات و نهادهای مرتبط تحویل می شوند و در صورت بروز مشکل در جمع آوری این افراد و نیاز به حضور نیروی انتظامی این نیروها وراد صحنه می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: محل اسکان موقت آسیب دیدگان کرج به ظرفیت 50 نفر با دستور فرماندار سابق و با دو نیروی کارشناس از بهزیستی و کمیته امداد در حال تامیر و تجهیز است و به زودی به بهره برداری می رسد.

آقابرابری یادآور شد: پیش از این مسقف نبودن محل اسکان، عدم وجود نیروی کافی و نبود وسیله نقلیه از عمده مشکلات این ستاد بود که این کمبودها با افزوده شدن نیروها و وسایل نقلیه 10 منطقه کرج و تعمیر محل اسکان به زودی رفع می شود.

مسئول ستاد آسیب دیدگان اجتماعی شهرستان کرج با اشاره به حضور بیشتر متکدیان در حاشیه شهرستان کرج یادآور شد: پس از اجرای طرح مذکور در شهر کرج، جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی توسط شهرداریهای شهرهای اقماری نیز اجرا خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا برای کاهش این معضل در سطح جامعه از کمک کردن به متکدیان بپرهیزند زیرا تا زمانی که عرضه وجود دارد تقاضا نیز وجود خواهد داشت.