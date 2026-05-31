معاون فرماندار دشتستان: حضور متکدیان در شهر باعث آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری یکشنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی با محوریت جمع آوری متکدیان گفت: حضور متکدیان در سطح شهر علاوه بر ارائه جلوه نامناسبی از شهر، آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دشتستان با بیان اینکه می توان با تعامل سازنده و همکاری میان دستگاه های مرتبط زمینه کاهش تکدی گری در شهرستان را فراهم کرد، افزود: در راستای اجرای دستور العمل قانون متکدیان و کودکان کار، جهت شناسایی و جمع آوری آنها ضرورت دارد ادارات مسئول‌ در سطح شهرستان، گشت زنی و شناسایی به صورت مستمر را دستور کار قرار دهند .

مظفری در پایان خاطرنشان کرد : طبق مصوبه و هماهنگی انجام شده ادارات مرتبط با همکاری بهزیستی ، اقدامات مناسبی جهت شناسایی و بهبود وضعیت متکدیان و کودکان کار انجام دهند.