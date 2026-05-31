۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۱

معاون فرماندار دشتستان: حضور متکدیان در شهر باعث آسیب های اجتماعی است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دشتستان گفت: حضور متکدیان در سطح شهر علاوه بر ارائه جلوه نامناسبی از شهر، آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری یکشنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی با محوریت جمع آوری متکدیان گفت: حضور متکدیان در سطح شهر علاوه بر ارائه جلوه نامناسبی از شهر، آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دشتستان با بیان اینکه می توان با تعامل سازنده و همکاری میان دستگاه های مرتبط زمینه کاهش تکدی گری در شهرستان را فراهم کرد، افزود: در راستای اجرای دستور العمل قانون متکدیان و کودکان کار، جهت شناسایی و جمع آوری آنها ضرورت دارد ادارات مسئول‌ در سطح شهرستان، گشت زنی و شناسایی به صورت مستمر را دستور کار قرار دهند .

مظفری در پایان خاطرنشان کرد : طبق مصوبه و هماهنگی انجام شده ادارات مرتبط با همکاری بهزیستی ، اقدامات مناسبی جهت شناسایی و بهبود وضعیت متکدیان و کودکان کار انجام دهند.

