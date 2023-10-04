رئیسی درگذشت پدر شهیدان «آذرآبادی حق» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت مرحوم حاج حسن آذرآبادی حق، پدر بزرگوار شهیدان والامقام یعقوب، محمد و رضا آذرآبادی حق، تصریح کرد: این پدر گرامی و اسوه صبر و مقاومت در سایه ایمان و اعتقاد به آموزه‌های متعالی اسلام، فرزندانی مجاهد و غیور پرورش و برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و استقلال کشور روانه میدان ایثار و جهاد کرد و نام نیک خود را در دفتر زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار نمود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج حسن آذرآبادی حق، پدر بزرگوار شهیدان والامقام یعقوب، محمد و رضا آذرآبادی حق، از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر خاطر گردید.

این اسوه صبر و مقاومت در سایه ایمان و اعتقاد به آموزه‌های متعالی اسلام، فرزندانی مجاهد و غیور پرورش و برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و استقلال کشور روانه میدان ایثار و جهاد کرد و نام نیک خود را در دفتر زرین دفاع مقدس برای همیشه ماندگار نمود.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان آذربایجان شرقی و خانواده مکرم این پدر وارسته تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران