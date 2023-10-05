به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حضور یک گروه از مدیران بنیاد بین‌المللی رَستو مالزی در ایران طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در ایام برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی به دعوت مؤسسه جاکیم، علاوه بر بازدید از مؤسسه، از بنیاد بین‌المللی رستو که دومین مرکز طبع و نشر قرآن کریم در جهان اسلام است، بازدید چندساعتی داشتم.

وی به امضای تفاهم‌نامه چاپ قرآن مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و مالزی طی بازدید سال گذشته اشاره کرد و افزود: این توافق و تفاهم‌نامه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیگیری شد و در همین راستا و به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ارشد بنیاد رستو به تهران دعوت شدند.

معاف تصریح کرد: این گروه در حضور پنج روزه خود در کشور، از دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و مرکز چاپ و نشر اُسوه بازدید مفصلی داشتند و در مجموع از مراکز قرآنی و فرهنگی حوزه چاپ و نشر در شهرهای قم، اصفهان و مشهد بازدید داشتند. بخشی از برنامه‌های این گروه حضور در معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد بود. در این دیدار، گفت‌وگوها برای انجام کارهای عملیاتی به خوبی پیش رفت.

دبیر کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن اظهار کرد: در این دیدار تفاهم‌نامه سال گذشته اجرایی شد. ان‌شاءالله طی زمان‌بندی مشخص در متن تفاهم‌نامه، این کار پیش می‌رود و گزارش اولیه آن در غرفه مربوط به بنیاد رستو در نمایشگاه قرآن تهران ارائه می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های بسیار خوب مالزی در حوزه رنگ، هنر تذهیب و صنعت کاغذ گفت: جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه صنعت کاغذ و هنر خوشنویسی، زیبانویسی و جذاب‌نویسی و طراحی‌های پیرامونی سرآمد است. مقرر شد طی کارهایی مشترک، این داشته‌ها و امکانات هم‌افزایی شود. لذا کارگروه‌های عملیاتی بین رستو و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

نگاه متفاوت مالزی به هنر تذهیب

معاف اظهار کرد: کار خیلی خوب بنیاد رستو، ورود مباحث تحقیقاتی و پژوهشی مردم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه برای توسعه هنر تذهیب قرآن است، یعنی تذهیب برای مخاطب چینی، با مخاطب ژاپنی، کره‌جنوبی، سنگاپور، اندونزی و … متفاوت است. هنر تذهیب مالزی‌ها برای مخاطب ایرانی با فضای روحی و عاطفی و سنتی ایرانی‌ها بسیار نزدیک است. این تجربه را در اختیار مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران نیز قرار خواهیم داد.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که قرآن چاپ شده به نمایشگاه امسال می‌رسد یا خیر؟ گفت: مراحل تولید را در نمایشگاه قرآن امسال به نمایش خواهیم گذاشت، اما برای حفظ کیفیت کار باید زمان خوبی در نظر گرفته شود.

در بخشی از این نشست، مطرح شد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه مجموعه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی بدون هیچ‌گونه محدودیتی آماده همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فراوان در حوزه قرآن با مجموعه‌های مختلف در مالزی هستند.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد تصریح کرد: در سفر سال گذشته و بازدید از بنیاد رستو، دو بحث مطرح شد، که یک مورد آن موضوع ما نیست چون مباحث بین‌رشته‌ای و دانش قرآن است؛ در این راستا گفت‌وگوهایی صورت گرفت. اما بحث دوم چاپ مصحف و مشترک قرآن بین جمهوری اسلامی ایران و بنیاد رستو بود که امروز عملیاتی می‌شود.

دبیر کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم ابراز کرد: ایران در حوزه خوشنویسی هم کشور بسیار باسابقه و دارای قدمت، مدل، سبک و اسلوب خودش است، اما هدف اینکه کلام خدا با بهترین صوت‌ها خوانده و شنیده و در بهترین شکل چاپ و منتشر بشود، ما براساس آنچه از پیامبر اکرم (ص) شنیده‌ایم باید قرآن هم زیبا خوانده و هم زیبا چاپ شود که این محصور به مسلمانان نیست، بلکه برای ایجاد جذابیت باید به سایر ادیان، مذاهب و حتی ملل هم توجه کنیم.

بنیاد رستو با ۳۶ سال سابقه و ۲۵۰ نیروی انسانی

در بخش دیگری از این مراسم عبداللطیف میراسا، مدیر بنیاد رستو با ابراز خوشحالی از حضور علیرضا معاف در کشور مالزی و بنیاد رستو به تشریح گزارشی از فعالیت‌های این بنیاد پرداخت و گفت: بنیاد باسابقه ۳۶ ساله در نشر قرآن دارای ۲۵۰ نیرو است و هر روز نیروهای ما پیوسته در حال کار کردن هستند تا زیبایی‌های قرآن را بتوانند نشان داده و هنر اسلامی را در قرآن ایجاد کنند.

مدیر بنیاد رستو تأکید کرد: یک بنیاد مردم‌نهاد کوچک اما در اهداف قرآنی خود بسیار بزرگ هستیم و می‌خواهیم با معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد ایران همکاری کنیم، خوشبختانه نخست وزیر ما نیز خیلی علاقه به گسترش روابط بین طرفین دارد.

عبداللطیف میراسا ادامه داد: ما در بنیاد رستو هرساله رویدادهای بزرگی را در حوزه نشر، خوشنویسی و به طور کلی هنر قرآن برگزار می‌کنیم که علاقه‌مند هستیم در این حوزه‌ها با ایران همکاری کنیم. ما خیلی خوشبین به همکاری با ایران به ویژه در حوزه کاغذ هستیم، ایران در تکنولوژی کاغذ می‌تواند به ما کمک و حتی کارشناسانی را برای آموزش به کشور ما اعزام کند، چرا که ایران در صحافی سابقه طولانی دارد.

مدیر بنیاد رستو با اشاره به اهانت به ساحت قرآن کریم در سوئد تاکید کرد: نخست وزیر مالزی در مورد قرآن‌سوزی واکنش داشت و پس از آن ما سه هزار قرآن را به همین خاطر چاپ کردیم تا در جاهایی که اقلیت کمی از مسلمان زندگی می‌کنند، بتوانند از این کتاب آسمانی بهره ببرند. بنده با نخست وزیر فعلی کشورم دوستی قدیمی دارم و ایشان هم علاقه دارند ارتباطات خود با ایران را بیشتر کنند.

در بخش دیگری از این دیدار محمدرضا پورمعین، دبیر انجمن خادمان قرآن کریم نیز از هیئت مالزیایی درخواست کرد تا در اعزام قاریان و داوران مالزیایی به مسابقات بین‌المللی قرآن کریم همکاری بیشتری بین دو کشور اتفاق بیافتد.

در بخش پایانی این دیدار نیز حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری، مدیرکل تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به بیان سخنانی پرداخت و گفت: ما در امر تفسیر قرآن ظرفیت‌های زیادی داریم، دو نفر از مفسران بزرگ ایران اسلامی مرحوم علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی هستند، از این رو یکی از کارهای پیشنهادی ما این است که اگر تفسیر در کشور مالزی وجود دارد به ما معرفی کرده یا حتی اگر در علوم دیگری همچون نجوم، ریاضی و … که در قرآن وجود دارد و متفکران مالزی بر روی آن کار کرده‌اند نتایج آن را به ما هم ارائه دهند.

در پایان این دیدار تفاهم‌نامه‌ای در مورد چاپ مصحف مشترک بین دو مجموعه به امضا رسید.