به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: فضاسازیها درباره ۶ میلیارد دلار داراییهای ایران در بانکهای دوحه قطر را در پی عملیات طوفان الاقصی از سوی نیروهای مقاومت فلسطین را رد و اعلام میکنم که این اظهارات «گمراه کننده» بوده و پولهای آزاد شده ایران در حسابهایش در قطر است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به ۶ میلیارد دلار داراییهای ایران در بانکهای دوحه روز شنبه به وقت محلی (۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۱۵ مهرماه جاری) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) گفت: تمام پولی که در حسابهای محدود در دوحه به عنوان بخشی از توافق آزادی ۵ آمریکایی در ماه سپتامبر سپرده شده، در دوحه باقی میماند. یک پنی نیز از این پول خرج نشده است.
این مقام وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این داراییها نمیتواند به ایران منتقل شود و فقط میتواند در آینده برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. هر گونه اظهارنظر بر خلاف این امر نادرست و گمراه کننده است.
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