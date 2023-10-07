به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: فضاسازی‌ها درباره ۶ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در بانک‌های دوحه قطر را در پی عملیات طوفان الاقصی از سوی نیروهای مقاومت فلسطین را رد و اعلام می‌کنم که این اظهارات «گمراه کننده» بوده و پول‌های آزاد شده ایران در حساب‌هایش در قطر است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به ۶ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در بانک‌های دوحه روز شنبه به وقت محلی (۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۱۵ مهرماه جاری) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) گفت: تمام پولی که در حساب‌های محدود در دوحه به عنوان بخشی از توافق آزادی ۵ آمریکایی در ماه سپتامبر سپرده شده، در دوحه باقی می‌ماند. یک پنی نیز از این پول خرج نشده است.

این مقام وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این دارایی‌ها نمی‌تواند به ایران منتقل شود و فقط می‌تواند در آینده برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. هر گونه اظهارنظر بر خلاف این امر نادرست و گمراه کننده است.