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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲:۱۲

آخرین جزئیات از دارایی‌های آزاد شده ایران در بانک‌های دوحه

آخرین جزئیات از دارایی‌های آزاد شده ایران در بانک‌های دوحه

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد یکشنبه با رد هرگونه شایعات درباره دارایی‌های آزادشده ارزی ایران تایید کرد که منابع ارزی ایران هم‌اکنون در بانک‌های دوحه و برای اهداف بشردوستانه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: فضاسازی‌ها درباره ۶ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در بانک‌های دوحه قطر را در پی عملیات طوفان الاقصی از سوی نیروهای مقاومت فلسطین را رد و اعلام می‌کنم که این اظهارات «گمراه کننده» بوده و پول‌های آزاد شده ایران در حساب‌هایش در قطر است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به ۶ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در بانک‌های دوحه روز شنبه به وقت محلی (۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۱۵ مهرماه جاری) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) گفت: تمام پولی که در حساب‌های محدود در دوحه به عنوان بخشی از توافق آزادی ۵ آمریکایی در ماه سپتامبر سپرده شده، در دوحه باقی می‌ماند. یک پنی نیز از این پول خرج نشده است.

این مقام وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این دارایی‌ها نمی‌تواند به ایران منتقل شود و فقط می‌تواند در آینده برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. هر گونه اظهارنظر بر خلاف این امر نادرست و گمراه کننده است.

کد مطلب 5905481

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