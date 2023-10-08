جذب گردشگر فرهنگی از اهداف برگزاری نمایشگاه در اقلیم کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دریایی ضمن اشاره به دیدار با مقامات فرهنگی و هنری سلیمانیه عراق و شرکت در چند برنامه فرهنگی و هنری به این منطقه اظهار داشت: با توجه به اشتراکات فرهنگی، قومی و زبانی مابین مناطق کردنشین غرب ایران و سلیمانیه عراق، مراودات فرهنگی و هنری که بین دو منطقه وجود دارد برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای هفته‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های مشترک در ایران و اقلیم کردستان عراق تدارک دیده شده است.

وی افزود: همچنین نمایشگاه عکس مشترک از هنرمندان عکاس اقلیم کردستان عراق و استان‌های کُردنشین غرب کشور در نگارخانه هنر سنندج به مدت یک برپا شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی از برگزاری برنامه هفته فرهنگی استان کردستان در منطقه سلیمانیه عراق خبر داد و بیان داشت: به منظور برنامه‌ریزی هفته فرهنگی استان کردستان در سلیمانیه عراق ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری تدارک دیده شده است و با مدیرکل روشن‌بی‌ری سلیمانیه عراق هماهنگی لازم در راستای برگزاری باشکوه این برنامه صورت گرفته است.

دریایی ضمن ابراز خوشحالی از استقبال مقامات شهر سلیمانیه عراق از اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری هنرمندان استان کردستان در این منطقه ابراز داشت: در جریان بازدید از نمایشگاه مجسمه سازان کُرد که با حضور اساتید برجسته مجسمه سازی استان کردستان از جمله هادی و مهدی ضیاء‌الدینی و استاد عزت صورت گرفت از استقبال بی نظیر مردم از این نمایشگاه صحبت به عمل آمد.

وی همچنین به برگزاری کنفرانس گردشگری ایران در شهر سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در اقلیم کردستان عراق جذب گردشگر فرهنگی و معرفی توانمندی‌های استان کردستان می‌باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به توانمندی‌های هنرمندان عرصه سینمای و فیلم سازی استان کردستان نیز اشاره و عنوان کرد: در دیدار با فواد جلال دبیر فستیوال فیلم سلیمانیه عراق مقدمات برگزاری هفته فیلم استان در این شهر در قالب تفاهم نامه همکاری دوجانبه صورت گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی بالای هنرمندان استان کردستان در عرصه هنرهای نمایشی اشاره کرد و بیان داشت: جشنواره‌های تئاتر صحنه‌ای و خیابانی از ظرفیت‌های مهم هنرمندان استان کردستان به شمار می‌رود و هنرمندان این دییار در جشنواره‌های بسیاری حائز رتبه‌های برتر شده‌اند.

وی اضافه کرد: در بیشتر جشنواره‌های هنرهای نمایشی از هنرمندان و گروه‌های هنری اقلیم کردستان دعوت به عمل آمده تا با حضور و ارائه آثار فاخر خود در جشنواره‌ها حضور فعال داشته باشند.

دریایی این مراودات هنری را اتفاق مبارکی دانست و خاطر نشان کرد: در جریان این سفر از نمایش «لیکرترازان» (جداشدگان) بازدید به عمل آمد که این نمایش با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: در جریان این سفر از خانه فرهنگ ایران در سلیمانیه عراق و کلاس آموزشی زبان فارسی در این مرکز فرهنگی بازدید صورت گرفت و با حضور در مزار زنده یاد مام جلای طالبانی یاد و خاطره این فرد بزرگ منش گرامی داشته شد.