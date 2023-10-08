«طوفان الاقصی» بعنوان یک روز تاریخی در منطقه ثبت خواهد شد

محمد علی وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حملات گسترده و هماهنگ تمام گروه‌های فلسطینی به شهرها و شهرک‌های مختلف رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: روز طوفان الاقصی در تاریخ منطقه بعنوان یک روز تاریخیِ بی سابقه ثبت خواهد شد. این روز جبران تحقیر جنگ اعراب علیه اسرائیل بود، یعنی جبران بی حیثیتی جنگ ۵۰ سال پیش اعراب و اسرائیل است.

وی ادامه داد: طوفان الاقصی در حقیقت ثبات قاعده نانوشته نظام کائنات است؛ چرا که ظلم در همین دنیا پاسخ خود را خواهد گرفت. با این اقدام حماس، بغض فروخفته زنان، کودکان، پیر و جوان فلسطینی در طول سالیان گذشته ترکید و این اقدام پاسخ کائناتی به این ظلم‌ها بود.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی بسیاری از منظومه‌ها را تغییر خواهد داد، گفت: قدرت پوشالی امنیت آفرینی که از اسرائیل توسط رسانه‌های صهیونیستی به تصویر کشیده می‌شد، فروریخت و یک پارادایم و باور جدیدی تحت این عنوان که اسرائیل پوشالی و رفتنی است، شکل گرفت.

وکیلی عنوان کرد: شعار «اسرائیل رفتنی است» همواره توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شد که در نظر دیگران از این شعار به عنوان یک بولوف سیاسی یاد می‌شد اما امروز با عملیات حماس و این طوفان باورها تغییر کرد و حتی جهانیان به این باور رسیدند که اسرائیل رفتنی است. حتی خود اسرائیلی‌ها نیز باور کردند که رفتنی هستند.

وی تصریح کرد: پیام دیگر طوفان الاقصی این است که کشورهای عربی متوجه شدند، فرمایشات مقام معظم رهبری کاملاً صحیح است و شرط بستن بر روی اسرائیل نتیجه‌ای جز بازندگی برای آنها ندارد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشوری که دیوارهای امنیتی و نظامی‌اش اینگونه فرو می‌ریزد دیگر حق ندارد نسبت به ایران یاوه گویی و گنده گویی داشته باشد.

وکیلی در پایان خاطر نشان کرد: به رغم حمایت‌هایی که از شب گذشته توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از رژیم نامشروع صهیونیستی انجام شد، در موضع اعمالی خجالت خواهند کشید که تا این حد از آ بروی خود برای این رژیم غاصب استفاده کرده‌اند.