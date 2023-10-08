قدرت جبهه مقاومت به جهانیان نشان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم تجمع طلاب و روحانیون در حمایت از جبهه مقاومت که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی قدرت جبهه مقاومت علیه اشغالگران قدس را به جهانیان نشان داد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: همه ما به همراه مردم منتظر اشاره مقام معظم رهبری هستیم که برای همیشه اسرائیل را نابود کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان فلسطین اعلام کردند.