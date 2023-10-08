  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

با عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی؛

قدرت جبهه مقاومت به جهانیان نشان داده شد

قدرت جبهه مقاومت به جهانیان نشان داده شد

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی قدرت جبهه مقاومت علیه اشغالگران قدس را به جهانیان نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم تجمع طلاب و روحانیون در حمایت از جبهه مقاومت که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی قدرت جبهه مقاومت علیه اشغالگران قدس را به جهانیان نشان داد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: همه ما به همراه مردم منتظر اشاره مقام معظم رهبری هستیم که برای همیشه اسرائیل را نابود کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان فلسطین اعلام کردند.

کد مطلب 5906004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها