۲ طرح خدماتی درمانی جمعیت هلال احمر گنبدکاووس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین معزی در آئین بهره برداری از ۲ طرح خدماتی و درمانی جمعیت هلال احمر گنبدکاووس که عصر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: در آموزههای دینی، خداوند با مال و ثروت انسان را امتحان میکند، انجام اقدامات خداپسندانه بویژه در حوزه بهداشت و درمان که بوسیله آن جان انسانها نجات پیدا میکند، بسیار ارزشمند است.
نماینده ولی فقیه در هلال احمر کمک به سلامت جامعه را از اهداف جمعیت هلال احمر دانست و افزود: داوطلبان این جمعیت در همه شرایط اقلیمی، حوادث و سوانح و بلایای طبیعی تنها به نجات مصدومان و حادثه دیدگان و سلامت آنها میاندیشند.
وی وجود وحدت، همدلی و صمیمیت بین مردمان اقوام و مذاهب ساکن در استان گلستان را یک فرصت دانست و گفت: دولت انقلابی سیزدهم هم در کنار خیران و اقشار مختلف تلاش زیادی برای خدمتگزاری به مردم در سرزمین پهناور ایران اسلامی انجام میدهد و رویکرد دولت بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی است.
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