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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۳

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان:

قائم میرابیان اسطوره شیرجه ایران مورد تقدیر قرار گرفت

قائم میرابیان اسطوره شیرجه ایران مورد تقدیر قرار گرفت

همدان- رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان گفت: از قائم محرابیان اسطوره شیرجه ایران و قهرمان پیشکسوتان جهان مورد تقدیر قرار گرفت.

حامد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقدیر از قهرمان شیرجه ایران اظهار کرد: امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان ورزش از قائم محرابیان اسطوره شیرجه ایران و قهرمان پیشکسوتان جهان، قهرمان اسبق تیم ملی شیرجه ایران و مربی تیم ملی شیرجه جوانان آمریکا تقدیر شد.

وی افزود: میرابیان به تازگی در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان به ۳ مدال طلا در مسابقات ژاپن دست یافته بود.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان با بیان اینکه باید قدر این سرمایه‌های گران‌بها را بدانیم، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان از این اسطوره شیرجه ایران تجلیل کرد.

جلیلوند خاطرنشان کرد: مدال‌هایی که قائم میرابیان برای کشورمان کسب کرده برای اولین بار در تاریخ شیرجه ایران اتفاق افتاده و باید قدر این سرمایه‌های گران‌بها را بیشتر بدانیم.

کد مطلب 5906348

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