به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا صادقی، یکشنبه شب در همایش یاوران وقف با بیان اینکه ۷۴ درصد موقوفات استان یزد فاقد درآمد و ۶۵ درصد موقوفات استان فاقد سند است، اظهار داشت: در استان یزد ۱۵۹ بقعه متبرکه نیز وجود دارد که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه خدمت‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به موقوفات شاخص استان یزد افزود: موقوفه ابوالقاسم رشتی (بلوار دانشجو و راه‌آهن یزد) و محمدتقی عرب (ورودی شهر یزد با مساحت ۹۰ هکتار)، موقوفه گلزار خلدبرین با مساحت ۸۲ هکتار از جمله موقوفات شاخص و بزرگ استان یزد است که برای بخش عمده‌ای از آن سند مالکیت صادر شده است.

صادقی با بیان اینکه استان یزد دارای ۴ هزار و ۶۶۱ موقوفه منفعتی و انتفاعی و بیش از ۱۵۹ بقعه متبرکه است، اظهار داشت: این موقوفات و بقاع در سامانه جامع موقوفات کشور ثبت و ضبط شده است. عنوان کرد: در استان یزد اجاره فعال ۱۰ هزار و ۷۴۳ رقبه وجود دارد که از این تعداد ۷ هزار و ۶۶۵ رقبه باید به‌روزرسانی شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین یادآور شد: هر سال ۸۰۰ تا ۹۰۰ رقبه جدید به رقبات استان یزد اضافه می‌شود.

استقرار ۵۵ اداره دولتی یزد در اراضی موقوفی

صادقی با بیان اینکه موقوفات خدمات بسیاری به مردم یزد می رسانند اما مردم از آن بی اطلاع هستند، افزود: فقط یک نمونه آن، استقرار ۵۵ اداره دولتی در اراضی موقوفی است.

صادقی، حوزه های علمیه سراسر استان را نیز از موقوفات استان دانست و گفت: مساجد و حسینیه‌های سطح استان که آمار آنها بالاست و از نظر ساخت و ساز، کیفی و در خور شأن خانه خداست، از موقوفات استان هستند.

یک میلیارد تومان برای زائران اربعین از محل موقوفات هزینه شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد ادامه داد: در ماه محرم و صفر امسال، فقط یک میلیارد تومان از محل نیات واقف برای زائران هزینه شد اما وقف مظلوم واقع شده و مردم از آن بی اطلاع هستند.

وی با تاکید بر اینکه وقف و ثمرات آن باید به مردم معرفی شود، افزود: ما باید گزارش شفاف و دقیق به مردم ارائه دهیم که ممکن است کوتاهی‌هایی صورت گرفته باشد اما از این پس شفافیت با مردم و ارائه گزارش به آنها در مورد موقوفات استان را در برنامه داریم.