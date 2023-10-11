متفورمین به مدیریت دیابت بارداری کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، متفورمین دارویی است که معمولاً برای کمک به درمان دیابت نوع ۲ استفاده می‌شود، اما به طور گسترده برای دیابت بارداری استفاده نمی‌شود زیرا از جفت عبور کرده و به جنین می‌رسد.

مطالعه اخیر روش‌های جدیدی را برای کمک به مدیریت دیابت بارداری که در دوران بارداری ایجاد می‌شود، بررسی کرد.

نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد که متفورمین، که از طریق یک قرص خوراکی تجویز می‌شود، ممکن است به طور ایمن برای درمان دیابت بارداری و کاهش نیاز به تزریق انسولین استفاده شود.

مطالعه دانشگاه گالوی ایرلند یک کارآزمایی کنترل شده با دارونما بود که شامل بیش از ۵۰۰ زن باردار بود.

زنانی که متفورمین دریافت کردند، ۲۵ درصد کمتر به انسولین نیاز داشتند و در مواردی که نیاز به انسولین بود، در اواخر بارداری شروع شد.

این مطالعه همچنین نشان داد که زنان دریافت کننده متفورمین در طول دوره آزمایشی وزن کمتری اضافه کردند و این وزن را در ویزیت ۱۲ هفته‌ای پس از زایمان به طور متفاوت حفظ کردند. زایمان همچنین در هر دو گروه در همان سن حاملگی اتفاق افتاد و هیچ شواهدی مبنی بر افزایش زایمان زودرس در بین کسانی که متفورمین دریافت کردند وجود نداشت.

این مطالعه همچنین هیچ تفاوتی در پیامدهای نامطلوب برای نوزاد، مانند نیاز به درمان مراقبت‌های ویژه برای نوزادان، حمایت تنفسی، زردی، ناهنجاری‌های مادرزادی، آسیب‌های هنگام تولد یا سطوح پایین قند نشان نداد.

با این حال، این مطالعه همچنین نشان داد که تقریباً ۴۰ درصد از زنانی که متفورمین دریافت کرده‌اند برای تنظیم بهتر سطح گلوکز خود نیاز به شروع انسولین در اواخر بارداری خود داشتند.

این بدان معناست که انسولین ممکن است همچنان بخشی از رژیم تجویز شده در دوران بارداری برای بسیاری از بیمارانی که متفورمین مصرف می‌کنند باشد.

تحقیقات بیشتری برای تعیین بی خطر بودن درمان دیابت بارداری با متفورمین مورد نیاز است.