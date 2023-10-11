فرهاد سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به خانواده‌های روستایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد است یک قطعه زمین در روستا و یا شهر محل سکونت واگذار خواهد شد.

وی بیان کرد: با سازمان‌هایی مثل اوقاف و منابع طبیعی در حال توافق هستیم تا در مناطقی که در بافت روستا یا شهر زمین نداریم با کمک این دستگاه‌ها زمینی به مشمولان واگذار شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین اگر در روستایی زمین نداشته باشیم خدماتی مانند ورود به محدوده رایگان و یا واگذاری زمین در روستاهای مجاور ارائه خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: واجدین شرایط از طریق دهیاری‌ها و یا بنیاد مسکن شهرستان‌ها اقدام کنند تا سریع تعداد متقاضیان مشخص شده و زمین‌ها واگذار شود.