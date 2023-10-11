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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین:

خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت برای دریافت زمین اقدام کنند

خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت برای دریافت زمین اقدام کنند

قزوین- مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین گفت: خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت در روستاها برای دریافت زمین به دهیاری‌ها و یا ادارات بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه کنند.

فرهاد سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به خانواده‌های روستایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد است یک قطعه زمین در روستا و یا شهر محل سکونت واگذار خواهد شد.

وی بیان کرد: با سازمان‌هایی مثل اوقاف و منابع طبیعی در حال توافق هستیم تا در مناطقی که در بافت روستا یا شهر زمین نداریم با کمک این دستگاه‌ها زمینی به مشمولان واگذار شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین اگر در روستایی زمین نداشته باشیم خدماتی مانند ورود به محدوده رایگان و یا واگذاری زمین در روستاهای مجاور ارائه خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: واجدین شرایط از طریق دهیاری‌ها و یا بنیاد مسکن شهرستان‌ها اقدام کنند تا سریع تعداد متقاضیان مشخص شده و زمین‌ها واگذار شود.

کد مطلب 5908396

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