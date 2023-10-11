تداوم ناپایداری های جوی تا پایان هفته در ایلام

مجتبی میهن پرست در گفت و گو با خبرنگار مهر از پدیده ابرناکی و بارش‌های مقطعی تا پایان هفته در آسمان استان ایلام خبر داد.

وی بیان کرد: انتظار داریم از امروز تا روز پنجشنبه در آسمان استان ابرناکی به همراه وزش بادهای موقت تا نسبتاً شدید و همچنین رگبار رعد و برق‌های غالباً پراکنده داشته باشیم.

کارشناس هواشناسی استان ایلام افزود: این رگبار و رعد و برق‌ها در ساعاتی از روز رخ می‌دهد و در تمام طول روز ادامه ندارند.

میهن پرست ادامه داد: همچنین طی روزهای آینده مقداری کاهش دما داریم که پس از عبور سیستم، دمای هوا به حالت نرمال خود باز می‌گردد.